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  4. Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ
Чемпионат Украины
Оболонь
06.05.2023 16:00 – FT 2 : 1
Эпицентр
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Украина. Первая лига
06 мая 2023, 18:24 |
262
1

Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ

Состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета

06 мая 2023, 18:24 |
262
1
Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ
ФК ЛНЗ

В субботу, 6 мая, состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета.

«Прикарпатье» на своем поле разгромило «Горняк-Спорт» со счетом 6:1. Дублем в этой игре отметился капитан команды Василь Цюцюра. Интересно, что на 2-й минуте встречи он открыл счет, однако «отличился» он в свои ворота.

Еще в одной игре в Группе вылета «Диназ» и «Скорук» сыграли вничью – 1:1.

В матче Чемпионской группы ЛНЗ неожиданно потерял очки дома против «Нивы» из Тернополя. Черкасская команда является одним из претендентов на выход в УПЛ.

«Оболонь» на вырвала победу у «Эпицентра» (2:1) и временно заняла первую позицию в Чемпионской группе. У киевского клуба 24 очка после 11 игр, а у ближайшего преследователя «Полесья», у которого одна игра в запасе, – 22.

Первая лига Украины. 6 мая

Чемпионская группа

ЛНЗ – Нива Тернополь – 1:1
Голы: Бойко, 38 (пен.) – Гатала, 76

Оболонь – Эпицентр – 2:1
Голы: Груша, 22, Слободян, 88 – Стен, 77

Группа вылета

Прикарпатье – Горняк-Спорт – 6:1
Голы: Пыско, Швец, 43, Хома, 68, Цюцюра, 69, 71, Шинкаренко, 90 – Цюцюра, 2 (автогол)

Диназ – Скорук – 1:1
Голы: Салабай, 9 – Шмыглевский, 7

Турнирное положение в группах Первой лиги:

Чемпионская группа:

Группа вылета:

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Источник Sport.ua
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Springfield
 Считаю что Оболонь вернулась в УПЛ,
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