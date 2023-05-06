Капитан Прикарпатья оформил дубль и забил в свои, неожиданная ничья ЛНЗ

В субботу, 6 мая, состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета.

«Прикарпатье» на своем поле разгромило «Горняк-Спорт» со счетом 6:1. Дублем в этой игре отметился капитан команды Василь Цюцюра. Интересно, что на 2-й минуте встречи он открыл счет, однако «отличился» он в свои ворота.

Еще в одной игре в Группе вылета «Диназ» и «Скорук» сыграли вничью – 1:1.

В матче Чемпионской группы ЛНЗ неожиданно потерял очки дома против «Нивы» из Тернополя. Черкасская команда является одним из претендентов на выход в УПЛ.

«Оболонь» на вырвала победу у «Эпицентра» (2:1) и временно заняла первую позицию в Чемпионской группе. У киевского клуба 24 очка после 11 игр, а у ближайшего преследователя «Полесья», у которого одна игра в запасе, – 22.

Первая лига Украины. 6 мая

Чемпионская группа

ЛНЗ – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Бойко, 38 (пен.) – Гатала, 76

Оболонь – Эпицентр – 2:1

Голы: Груша, 22, Слободян, 88 – Стен, 77

Группа вылета

Прикарпатье – Горняк-Спорт – 6:1

Голы: Пыско, Швец, 43, Хома, 68, Цюцюра, 69, 71, Шинкаренко, 90 – Цюцюра, 2 (автогол)

Диназ – Скорук – 1:1

Голы: Салабай, 9 – Шмыглевский, 7

Турнирное положение в группах Первой лиги:

Чемпионская группа:

Группа вылета: