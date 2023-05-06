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Чемпионат Украины
Оболонь
06.05.2023 16:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
06 мая 2023, 09:23 | Обновлено 06 мая 2023, 09:37
21
0

ЛНЗ – Нива Т, Оболонь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

06 мая 2023, 09:23 | Обновлено 06 мая 2023, 09:37
21
0
ЛНЗ – Нива Т, Оболонь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ

6 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 6 мая

13:30. ЛНЗ Черкассы – Нива Тернополь

16:00. Оболонь Киев – Эпицентр Камянец-Подольский

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Источник Sport.ua
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