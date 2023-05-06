Украина. Первая лига06 мая 2023, 09:23 | Обновлено 06 мая 2023, 09:37
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ЛНЗ – Нива Т, Оболонь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги
06 мая 2023, 09:23 | Обновлено 06 мая 2023, 09:37
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6 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 6 мая
13:30. ЛНЗ Черкассы – Нива Тернополь
16:00. Оболонь Киев – Эпицентр Камянец-Подольский
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