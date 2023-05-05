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  4. Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 21:17 | Обновлено 05 мая 2023, 21:50
3317
5

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года

05 мая 2023, 21:17 | Обновлено 05 мая 2023, 21:50
3317
5
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
ФК Торпедо Москва. Андрей Кравчук

Полтавская «Ворскла» по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками, информирует ТаТоТаке.

Дело в том, что хавбек Андрей Кравчук и вратарь Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года.

Журналист Михаил Спиваковский: «По моей информации, произошла встреча между руководством «Ворсклы» и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас с вами сейчас защищает. Ультрас Ворсклы потребовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство «Ворсклы» пошло навстречу».

Пономаренко выступал в оккупированном Крыму за «крымтеплицу-2» и «уютное», а Андрей Кравчук во время войны на Донбассе играл за российское «торпедо».

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Ворскла Полтава расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ Андрей Кравчук Иван Пономаренко фанаты Торпедо Москва Михаил Спиваковский ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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avk2307
Кравчук 4 раза на замену выходил когда то , Пономаренко вообще не играл-кто это? Вратарь Львова, который играл в прошлом году?
Пиар чистой воды
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0
whitebell81
Оце справжні ультрас, поважаю
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-3
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serg1508
А Раклiцкому можно грати?Фани Шахтаря не проти?
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-4
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