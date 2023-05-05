Полтавская «Ворскла» по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками, информирует ТаТоТаке.

Дело в том, что хавбек Андрей Кравчук и вратарь Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года.

Журналист Михаил Спиваковский: «По моей информации, произошла встреча между руководством «Ворсклы» и представителями ультрас, конкретной фанатской группировки, которая нас с вами сейчас защищает. Ультрас Ворсклы потребовали, чтобы из команды ушли Кравчук и Пономаренко. Руководство «Ворсклы» пошло навстречу».

Пономаренко выступал в оккупированном Крыму за «крымтеплицу-2» и «уютное», а Андрей Кравчук во время войны на Донбассе играл за российское «торпедо».