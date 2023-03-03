Фанаты Ворсклы выступили против игроков, выступавших в россии
Андрей Кравчук и Иван Пономаренко попали под шквал критики
Фанаты полтавской «Ворсклы», которые защищают Украину в войне с россией, обратились к руководству клуба с требованием отказаться от подписания футболистов, выступавших в подконтрольных оккупантам чемпионатах.
«Мы, бойцы отдельного отряда «Центурия Полтава» и активный кулак фанатского полтавского движения «Ворсклы», выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба.
Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское «Торпедо», и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационные власти в крымском чемпионате.
Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди унижали цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской «Ворсклы». Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам унижать наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!», - гласит заявление болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Реала» прокомментировал матч с «Барселоной» в Кубке Испании
Специалист считает, что это неправильное решение
12 февраля 2015 года подписал контракт с ФК Уфа.
Зимние бои за Дебальцево продолжались с 21 января по 18 февраля 2015 года.