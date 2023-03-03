Фанаты Ворсклы выступили против игроков, выступавших в россии

Фанаты полтавской «Ворсклы», которые защищают Украину в войне с россией, обратились к руководству клуба с требованием отказаться от подписания футболистов, выступавших в подконтрольных оккупантам чемпионатах.

«Мы, бойцы отдельного отряда «Центурия Полтава» и активный кулак фанатского полтавского движения «Ворсклы», выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба.

Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское «Торпедо», и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационные власти в крымском чемпионате.

Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди унижали цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской «Ворсклы». Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам унижать наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!», - гласит заявление болельщиков.