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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 11:55 |
1341
6

Фанаты Ворсклы выступили против игроков, выступавших в россии

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко попали под шквал критики

03 марта 2023, 11:55 |
1341
6
Фанаты Ворсклы выступили против игроков, выступавших в россии
ФК Ворскла

Фанаты полтавской «Ворсклы», которые защищают Украину в войне с россией, обратились к руководству клуба с требованием отказаться от подписания футболистов, выступавших в подконтрольных оккупантам чемпионатах.

«Мы, бойцы отдельного отряда «Центурия Полтава» и активный кулак фанатского полтавского движения «Ворсклы», выражаем свое недовольство действиями клуба и селекционного отдела нашего клуба.

Дело в том, что клуб подписал двух игроков: Андрюшку Кравчука, который уже во время российско-украинской войны успел поиграть за московское «Торпедо», и Иванка Пономаренко, который успел также поиграть за оккупационные власти в крымском чемпионате.

Мы выражаем свое недовольство этими игроками. Мы не позволим, чтобы эти люди унижали цвета нашего клуба, чтобы эти люди носили нашу эмблему. Лично обращаюсь к Александру Фундерату, спортивному директору полтавской «Ворсклы». Александр Анатольевич, достойно выполняйте свою работу! Мы не позволим вам унижать наши цвета и нашу эмблему. Честь имею. Слава Украине!», - гласит заявление болельщиков.

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Андрей Кравчук Иван Пономаренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andr88
Так здесь сайт рыгов .Это те которые топили за овоща и в Киев ехали за 200 гривен с ножами и стояли в Мариинском парке 
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0
Andr88
Дирекция Ворсклы это теже подонки и сепаратисты которые против Украины 
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0
Andr88
А что такая большая проблема отказаться от игроков которые играли в Крыму ?.Это что незаменимые игроки ? Или это вызов людям которые погибают за Украину ?
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-1
Ivan Vismutenko
А. Зинченко. Игрок сборной Украины.
12 февраля 2015 года подписал контракт с ФК Уфа.
Зимние бои за Дебальцево продолжались с  21 января по 18 февраля 2015 года.
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-7
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