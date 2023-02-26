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Украина. Премьер лига
26 февраля 2023, 04:20 |
149
0

ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму

Иван Пономоренко тренировался в командах «Крымтеплица-2» и «Уютное»

26 февраля 2023, 04:20 |
149
0
ВИДЕО. Новичок Ворсклы играл за клубы в оккупированном Крыму
Instagram. Иван Пономаренко

В пятницу, 24 февраля, украинский футбольный клуб «Ворскла» из Полтавы официально объявил о подписании 24-летнего украинского голкипера Ивана Пономаренко.

В текущем сезоне Пономаренко играл за «Львов», отстояв в футболке львовской команды 4 матча. Ранее Иван также выступал за «Днепр» и «Буковину» и успел поиграть в Таджикистане.

Но мало кто знает о том, что в определенный момент в своей карьере Пономаренко находился в клубах из оккупированного Крыма.

Вот что говорил Пономоренко 8 февраля 2022 года в интервью пресс-службе «Львова»:

«Дело в том, что после «Днепра» я получил травму и у меня не было денег чтобы сделать операцию в Украине. И команды на тот момент не было, «Днепр» тогда играл в самой низкой лиге. Именно поэтому у меня был вариант сделать операцию в Крыму, где я живу, где мои родители. Я сделал операцию там, но реабилитолога там не было.

Мне позвонили с «Крымтеплицы» и сказали, что им нужен вратарь. На помощь, просто для тренировок. Я сказал, что не буду играть в чемпионате, но они мне ответили, что просто главное, чтобы ты присутствовал. И вот я ни одного матча не сыграл, просто тренировался и восстанавливался».

Судя по официальной странице клуба «Кремтеплицы», Пономаренко был заявлен 8 июля 2019 года, а отзаявлен 11 августа. А вот про клуб «Уютное» голкипер ничего не сказал, но и за него он не играл, если верить информации с Wikipedia.

Видео интервью Пономоренко:

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Иван Пономаренко Ворскла Полтава Днепр Львов российско-украинская война Крым трансферы трансферы УПЛ видео
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