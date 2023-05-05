Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ

48-летний наставник эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров является одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером «Олимпиакоса» в следующем сезоне.

Как сообщает sportdog.gr со ссылкой на одну из местных газет, украинский коуч не является единственным кандидатом. Конкуренцию ему готов составить аргентинец Эрнан Креспо, который ныне возглавляет катарский «Аль-Духаиль».

«Олимпиакос» за два тура до финиша лишился возможности завоевать очередной титул чемпиона Греции. Ныне команда занимает лишь третье место (67 очков), значительно уступая и «Панатинаикосу», и АЕКу (у обоих по 77 очков).

С апреля исполняющим обязанности главного тренера «Олимпиакоса» является француз Жозе Аниго, которы й также занимает в клубе пост директора по футболу и главы молодежного департамента.

Ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины. Также была информация, что он может продлить контракт с «Аль-Айном».