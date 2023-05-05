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  4. Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Греция
05 мая 2023, 14:11 |
1757
7

Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ

В конкурентах у украинца – Эрнан Креспо

05 мая 2023, 14:11 |
1757
7
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

48-летний наставник эмиратского «Аль-Айна» Сергей Ребров является одним из претендентов на то, чтобы стать главным тренером «Олимпиакоса» в следующем сезоне.

Как сообщает sportdog.gr со ссылкой на одну из местных газет, украинский коуч не является единственным кандидатом. Конкуренцию ему готов составить аргентинец Эрнан Креспо, который ныне возглавляет катарский «Аль-Духаиль».

«Олимпиакос» за два тура до финиша лишился возможности завоевать очередной титул чемпиона Греции. Ныне команда занимает лишь третье место (67 очков), значительно уступая и «Панатинаикосу», и АЕКу (у обоих по 77 очков).

С апреля исполняющим обязанности главного тренера «Олимпиакоса» является француз Жозе Аниго, которы й также занимает в клубе пост директора по футболу и главы молодежного департамента.

Ранее Реброва сватали на пост главного тренера сборной Украины. Также была информация, что он может продлить контракт с «Аль-Айном».

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Сергей Ребров Аль-Айн Олимпиакос Афины назначение тренера Эрнан Креспо Аль-Духаиль сборная Украины по футболу Жозе Аниго
Источник Sportdog
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Комментарии 7
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Vbolivalnyk-Peter
От цікаво навіщо далі писати різні припущення. Напевно, якщо реально пошуршати, то Ребров, напевно, є в списках доброго десятка, а то і більше клубів (не кажу що грандів, однак...). Сам Сергій чітко сказав, що до завершення контракту з теперішнім клубом жодних рішень та коментарів від нього не буде! То навіщо знову "ганяти хвилі" і шукати якісь сенсації там де їх немає!
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+2
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Calm
Два чудових гравця в минулому
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+1
Gargantua
это они хотят сказать, что в Олимпиакосе кто то подумал: а может пригласить Реброва?
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+1
BekXan
Піду по сру від новин про куди сватають Реброва
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0
VBOLYUVALNIK
Скільки ж неофіційної маячні на цьому сайті, пам'ятаю буквально місяць тому писали що ребровим зацікавлені 2 клуби які грають в ЛЧ, потім, що Ребров вже погодився стати тренером збірної. У мене тільки одне питання, навіщо писати те, чого немає
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0
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