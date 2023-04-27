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27 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 27 апреля 2023, 21:09
861
14

Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

Ранее речь шла о назначении Реброва на пост наставника сборной Украины

27 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 27 апреля 2023, 21:09
861
14
Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров вскоре продлит контракт с клубом из ОАЭ, сообщает журналист Мохаммед Хамад.

По его информации, 48-летний украинский специалист будет работать в арабском клубе еще несколько сезонов.

Действующий контракт Реброва истекает в конце сезона, и всерьез рассматривался вариант с его назначением на пост главного тренера сборной Украины.

26 марта на старте квалификации Евро-2024 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла в Лондоне английской сборной (0:2).

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Аль-Айн Сергей Ребров продление контракта назначение тренера новый тренер сборной Украины сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Twitter
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Комментарии 14
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fitnes_sports066
Ну наконец-то всё стало ясно! И что или кого нам Павелко сможет предложить? Он обещал до Германии с новым тренером решить вопрос.
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+2
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Remark
Вацко с фразой "узнаем тренера ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ" так же пролетел фанерой над Парижем, как и автор этой культовой фразы!
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+1
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Andr88
Да на этом брехливом сайте одни враки . Реброва спрашивали о назначении тренером сборной Украины .Он сказал все это выдумки и сказки .Ни с кем не вел никаких переговоров пока есть действующий контракт 
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0
norma_zap
Что-то после Евро-2020 сборной не могут нормально назначить тренера, то Шевченко как-то непонятно ушел, теперь Ребров со скрипом то ли приходит толи не приходит, а время идет у многостаночника Ротаня за каждым станком по факту получается брак.
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0
Maks Krot
Что за дичь на х....давайте уже любого тренера ,хоть Максимова директора  забирайте с полесье ,или иностранца или Маркевича ,ну только  недотренера физрука Ротаня не допускайте больше к сборной. 
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-1
Троянец
Деньги деньги для Сережки важней 
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-3
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