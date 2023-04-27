Источник: Ребров продлит контракт с Аль-Айном на несколько сезонов

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров вскоре продлит контракт с клубом из ОАЭ, сообщает журналист Мохаммед Хамад.

По его информации, 48-летний украинский специалист будет работать в арабском клубе еще несколько сезонов.

Действующий контракт Реброва истекает в конце сезона, и всерьез рассматривался вариант с его назначением на пост главного тренера сборной Украины.

26 марта на старте квалификации Евро-2024 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проиграла в Лондоне английской сборной (0:2).