Легендарный Маттеус нашел Баварии усиление в атаку

Экс-капитан мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус дал совет мюнхенцам относительно усиления атаки. 62-летний уроженец Эрлангена уверен, что баварцам надо подписать нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.

«Я бы взял Гирасси! В сотый раз он снова привлек мое внимание в кубковом матче против Франкфурта: уверенное владение мячом, быстрый, крепкий. У него есть все, что нужно центральному нападающему. Гирасси так же хорош, как и Коло Муани, с той лишь разницей, что стоит он намного дешевле.

Почему бы «Баварии» не приложить усилия для Гирасси? В почти 30 лет Кейн уже слишком стар, Осимхен был бы слишком дорог. Но Коло Муани также будет стоить больше, чем его рыночная стоимость, которую он увеличил до 65 миллионов после сильного чемпионата мира с Францией. Но отпустит ли его Франкфурт?» – заявил Маттеус.

«Бавария» в таблице чемпионата Германии занимает первое место, имея 62 очка после 30 туров. Второй идет «Боруссия» из Дортмунда, у которой на одно очко меньше.