Бавария может уволить Тухеля. Известно условие

Руководство мюнхенской «Баварии» раздумывает над тем, что отправить в отставку нового главного тренера команды Томаса Тухеля.

Пойти на такой шаг на «Альянц Арене» готовы будут в том случае, если команда под руководством Тухеля не сможет выиграть чемпионский титул в чемпионате Германии.

Как известно, Томас Тухель возглавил команду в марте, заменив на тренерском мостике Юлиана Нагельсманна. У нового тренера был большой кредит доверия, но сейчас он на фоне провальных результатов стремительно уменьшается. При Тухеле «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» в четвертьфинале, а также завершила борьбу в Кубке Германии, уступив «Фрайбургу».

Сейчас «Бавария» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимает 2-е место с 59 очками. Лидирует «Боруссия» Дортмунд, у которой 60 пунктов.