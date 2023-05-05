Эрик тен ХАГ: «Подсчет очков? Меня это не беспокоит»
Наставник «МЮ» прокомментировал поражение в матче против «Брайтона»
В четверг, 4 мая, состоялся перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Роберто Де Дзерби.
После завершения поединка наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды:
«Нам нужно более внимательно относиться к нашим моментам, которые мы создали в первом тайме. В конце концов, мы пропустили гол, а этого не должно было случиться.
У нас были хорошие шансы. Отличные возможности, надо их использовать.
Подсчет очков? Меня это не беспокоит. Речь идет о сохранении концентрации.
Это была игра рукой, может быть, он потерял равновесие или, возможно, получил толчок в спину. Меня больше злит штрафной удар перед угловым, там не было штрафного.
Дело не в судьях, мы должны реализовывать моменты, быть более рассудительными и не совершать ошибок на последних секундах.
У нас все в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлечем уроки из сегодняшнего вечера и будем двигаться дальше.
В последних пяти играх у нас была хорошая серия, нам действительно не повезло в конце игры. В воскресенье мы должны прийти в норму. «Брайтон» – хорошая команда. Мы видели, что первый тайм был больше на нашей стороне, чем на их. Конец игры немного изменился, но мы должны были первыми забивать».
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