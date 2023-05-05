Удинезе – Наполи – 1:1. Чемпионский гол Осимхена. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии по футболу
В четверг, 4 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Удинезе» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 52-й минуте встречи звездный форвард неаполитанцев сравнял счет в игре и в итоге принес своей команде долгожданное чемпионство.
«Наполи» завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша.
Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.
Чемпионат Италии по футболу. 33-й тур. 4 мая
Удинезе – Наполи – 1:1
Голы: Ловрич, 13 – Осимхен, 52
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ловрич, 13 мин.
ГОЛ! 1:1 Осимхен, 52 мин.
Видео голов и обзор:
События матча
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