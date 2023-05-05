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  4. Удинезе – Наполи – 1:1. Чемпионский гол Осимхена. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Удинезе
04.05.2023 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
05 мая 2023, 04:02 | Обновлено 05 мая 2023, 04:03
133
0

Удинезе – Наполи – 1:1. Чемпионский гол Осимхена. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии по футболу

05 мая 2023, 04:02 | Обновлено 05 мая 2023, 04:03
133
0
Удинезе – Наполи – 1:1. Чемпионский гол Осимхена. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

В четверг, 4 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Удинезе» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 52-й минуте встречи звездный форвард неаполитанцев сравнял счет в игре и в итоге принес своей команде долгожданное чемпионство.

«Наполи» завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша.

Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.

Чемпионат Италии по футболу. 33-й тур. 4 мая

Удинезе – Наполи – 1:1

Голы: Ловрич, 13 – Осимхен, 52

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ловрич, 13 мин.

ГОЛ! 1:1 Осимхен, 52 мин.

Видео голов и обзор:

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Санди Ловрич (Удинезе).
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Наполи Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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