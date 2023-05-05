В четверг, 4 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Удинезе» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 52-й минуте встречи звездный форвард неаполитанцев сравнял счет в игре и в итоге принес своей команде долгожданное чемпионство.

«Наполи» завоевал титул чемпионов Италии сезона 2022/2023 за 5 туров до финиша.

Для «Наполи» это третий чемпионский титул в истории. Ранее клуб выигрывал Скудетто в 1987 и 1990 годах, когда за команду выступал легендарный Диего Марадона.

Чемпионат Италии по футболу. 33-й тур. 4 мая

Удинезе – Наполи – 1:1

Голы: Ловрич, 13 – Осимхен, 52

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ловрич, 13 мин.

ГОЛ! 1:1 Осимхен, 52 мин.

Видео голов и обзор: