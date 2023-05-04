Украина. Премьер лига04 мая 2023, 20:53 | Обновлено 04 мая 2023, 20:54
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Пеглоу и Шовковский – лучшие игрок и тренер тура в УПЛ
И. о. главного тренера «Динамо» получил награду
04 мая 2023, 20:53 | Обновлено 04 мая 2023, 20:54
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Лучшим игроком 24-го тура УПЛ был признан форвард «Днепра-1» Жоао Пеглоу. На его счету три гола в ворота «Металлиста» (победа 5:0).
Награда лучшего тренера тура досталась исполняющему обязанности главного тренера «Динамо» Киев Александру Шовковскому. Его команда обыграла «Ворсклу» со счетом 2:1.
Для Шовковского матч против «Ворсклы» стал лишь вторым в УПЛ в качестве тренера.
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