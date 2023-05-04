Легенда Арсенала: «Светить лазером на Мудрика – это так мелочно и глупо»

Экс-звезда лондонского футбольного клуба «Арсенал» Иан Райт прокомментировал поведение фанатов «канониров» в матче 34-го тура АПЛ против «Челси», которые светили лазером на украинского вингера «синих» Михаила Мудрика:

«Светить на Мудрика лазером – это так мелочно и глупо. Мне просто очень жаль видеть, что фанаты «Арсенала» делают такие вещи, у меня нет слов, когда такое происходит.

Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера».

Поединок 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 3:1 в пользу «канониров». Фанат «красных», который направил лазер на Мудрика, уже арестован.