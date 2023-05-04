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  4. Легенда Арсенала: «Светить лазером на Мудрика – это так мелочно и глупо»
Англия
04 мая 2023, 14:22 |
936
1

Легенда Арсенала: «Светить лазером на Мудрика – это так мелочно и глупо»

Иан Райт верит в то, что украинец сможет заиграть на высоком уровне

04 мая 2023, 14:22 |
936
1
Легенда Арсенала: «Светить лазером на Мудрика – это так мелочно и глупо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иан Райт

Экс-звезда лондонского футбольного клуба «Арсенал» Иан Райт прокомментировал поведение фанатов «канониров» в матче 34-го тура АПЛ против «Челси», которые светили лазером на украинского вингера «синих» Михаила Мудрика:

«Светить на Мудрика лазером – это так мелочно и глупо. Мне просто очень жаль видеть, что фанаты «Арсенала» делают такие вещи, у меня нет слов, когда такое происходит.

Когда ты смотришь на то, как Мудрик получает мяч и начинает двигаться, то понимаешь, что этот парень многое сделает в руках правильного тренера».

Поединок 34-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 3:1 в пользу «канониров». Фанат «красных», который направил лазер на Мудрика, уже арестован.

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Обсервер Влад
Це фанати Арса, побачивши епічні фейли Мудрика в Челсі,  навпаки дякують йому за те, що він не перейшов до їх команди
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