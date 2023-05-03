Англия03 мая 2023, 13:01 | Обновлено 03 мая 2023, 13:19
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Арестован фанат Арсенала, который пытался ослепить Мудрика
Болельщик «канониров» понесет наказание
03 мая 2023, 13:01 | Обновлено 03 мая 2023, 13:19
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Фанат «Арсенала», который вчера пытался ослепить Михаила Мудрика во время матча против «Челси», был арестован полицией. Об этом сообщают английские СМИ.
Напомним, вчера «Арсенал» в матче АПЛ обыграл «Челси» 3:1. Мудрик вышел на замену на 71-й минуте, и до конца матча один из фанатов с лазером пытался ослепить украинца.
Долгое время «Арсенал» был фаворитом на подписание Мудрика, но в последний момент «Челси» перехватил украинского вингера, что возмутило многих фанатов «Канониров».
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