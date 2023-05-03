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Англия
03 мая 2023, 13:01 | Обновлено 03 мая 2023, 13:19
2732
2

Арестован фанат Арсенала, который пытался ослепить Мудрика

Болельщик «канониров» понесет наказание

03 мая 2023, 13:01 | Обновлено 03 мая 2023, 13:19
2732
2
Арестован фанат Арсенала, который пытался ослепить Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Фанат «Арсенала», который вчера пытался ослепить Михаила Мудрика во время матча против «Челси», был арестован полицией. Об этом сообщают английские СМИ.

Напомним, вчера «Арсенал» в матче АПЛ обыграл «Челси» 3:1. Мудрик вышел на замену на 71-й минуте, и до конца матча один из фанатов с лазером пытался ослепить украинца.

Долгое время «Арсенал» был фаворитом на подписание Мудрика, но в последний момент «Челси» перехватил украинского вингера, что возмутило многих фанатов «Канониров».

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Арсенал - Челси Английская Премьер-лига
Источник Evening Standard
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Комментарии 2
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karimj
Гарна оперативність.
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Sdag
ФОТО. Мудрика ЗАСЛIПИЛИ лазером у матчі Челсі проти Арсеналу - Заарештовано фаната Арсенала, який НАМАГАВСЯ засліпити Мудрика. Вот так выгдядит новостной понос 
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