Арестован фанат Арсенала, который пытался ослепить Мудрика

Фанат «Арсенала», который вчера пытался ослепить Михаила Мудрика во время матча против «Челси», был арестован полицией. Об этом сообщают английские СМИ.

Напомним, вчера «Арсенал» в матче АПЛ обыграл «Челси» 3:1. Мудрик вышел на замену на 71-й минуте, и до конца матча один из фанатов с лазером пытался ослепить украинца.

Долгое время «Арсенал» был фаворитом на подписание Мудрика, но в последний момент «Челси» перехватил украинского вингера, что возмутило многих фанатов «Канониров».