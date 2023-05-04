Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ Ингулец – Кривбасс

В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Начало в 13:00 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составы:

Ингулец: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Коробенко, Резепов, Одарюк, Козыренко

Запасные: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Головкин, Мельничук, Кухар, Марусич, Ситало, Осипенко, Сидоренко

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Татарков, Капич, Лунев, Хомченовский, Задерака, Никитышин

Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Приходько, Шевченко, Кораблин, Карпусь, Дебелко

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.