Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура УПЛ Ингулец – Кривбасс
Поединок состоится 4 мая в 13:00 по Киеву
В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Кривбасс».
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Игра пройдет в Петрово на стадионе «Ингулец». Начало в 13:00 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составы:
Ингулец: Билык, Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Клименко, Коробенко, Резепов, Одарюк, Козыренко
Запасные: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Головкин, Мельничук, Кухар, Марусич, Ситало, Осипенко, Сидоренко
Кривбасс: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Татарков, Капич, Лунев, Хомченовский, Задерака, Никитышин
Запасные: Сарнавский, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Приходько, Шевченко, Кораблин, Карпусь, Дебелко
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка.
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