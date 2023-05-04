Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Бельгии Руслану оторвало кусок губы»

Жена Руслана Малиновского Роксана рассказала, когда впервые в жизни увидела своего мужа плачущим. Это произошло во времена выступлений хавбека за «Генк».

«Был момент в Бельгии, когда он получил очень незаслуженную красную карточку. Его сильно ударили по лицу и кусок губы просто оторвало. Он был весь в крови. Помню, что Кумс только желтую карточку получил за этот момент. Руслан продолжил играть и в простом эпизоде получил второе предупреждение.

Он пошел в раздевалку и увидел в зеркале всего себя в крови. Это его очень разозлило. Он был так расстроен, что пришлось меня звать. Тогда я впервые в жизни увидела, что он плачет. Мы поехали в больницу, и ему накладывали швы»», - сказала Роксана Малиновская.