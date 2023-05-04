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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Бельгии Руслану оторвало кусок губы»
Бельгия
04 мая 2023, 11:55 | Обновлено 04 мая 2023, 11:58
411
0

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Бельгии Руслану оторвало кусок губы»

Жена Малиновского рассказала, как впервые увидела мужа в слезах

04 мая 2023, 11:55 | Обновлено 04 мая 2023, 11:58
411
0
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «В Бельгии Руслану оторвало кусок губы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Жена Руслана Малиновского Роксана рассказала, когда впервые в жизни увидела своего мужа плачущим. Это произошло во времена выступлений хавбека за «Генк».

«Был момент в Бельгии, когда он получил очень незаслуженную красную карточку. Его сильно ударили по лицу и кусок губы просто оторвало. Он был весь в крови. Помню, что Кумс только желтую карточку получил за этот момент. Руслан продолжил играть и в простом эпизоде получил второе предупреждение.

Он пошел в раздевалку и увидел в зеркале всего себя в крови. Это его очень разозлило. Он был так расстроен, что пришлось меня звать. Тогда я впервые в жизни увидела, что он плачет. Мы поехали в больницу, и ему накладывали швы»», - сказала Роксана Малиновская.

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Роксана Малиновская Руслан Малиновский
Источник FanDay
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