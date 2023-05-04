Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Малиновского: «Руслан до сих пор играет через боль»
Франция
04 мая 2023, 09:59 | Обновлено 04 мая 2023, 10:11
262
1

Жена Малиновского: «Руслан до сих пор играет через боль»

Роксана Малиновская прояснила отсутствие мужа в составе «Марселя»

04 мая 2023, 09:59 | Обновлено 04 мая 2023, 10:11
262
1
Жена Малиновского: «Руслан до сих пор играет через боль»
ФК Марсель. Игор Тудор (слева) и Руслан Малиновский

Роксана Малиновская, жена хавбека «Марселя» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, что отсутствие Руслана в последних матчах «Марселя» было вызвано небольшим повреждением и запланированной ротацией игроков главным тренером.

«После «Страсбура» он имел небольшое повреждение, он до сих пор играет через боль. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз не играл именно из-за тактики тренера», – сказала Роксана Малиновская.

Малиновский в составе «Марселя» провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.

По теме:
Жена Малиновского: Руслан был фанатом Арсенала, но мечтал играть в Шахтере
Партнер Малиновского по Марселю подтвердил чемпионские амбиции команды
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Руслан Малиновский Роксана Малиновская Марсель
Источник FanDay
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
Футбол | 04 мая 2023, 07:50 3
Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк

Главные новости за 3 мая на Sport.ua

ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
Футбол | 04 мая 2023, 05:34 0
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»

Форвард «Ман Сити» забил «Вест Хэму» и превзошел рекорд по голам за сезон

Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Теннис | 03.05.2023, 17:01
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Футбол | 03.05.2023, 17:40
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vh
Час вже дружині дати оцінку цьому недотренеру.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
03.05.2023, 14:48 261
Футбол
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
02.05.2023, 23:56 10
Футбол
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
Российский тренер по волейболу погиб на войне в Украине
02.05.2023, 12:10 10
Волейбол
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 1
Футбол
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности