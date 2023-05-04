Жена Малиновского: «Руслан до сих пор играет через боль»
Роксана Малиновская прояснила отсутствие мужа в составе «Марселя»
Роксана Малиновская, жена хавбека «Марселя» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала, что отсутствие Руслана в последних матчах «Марселя» было вызвано небольшим повреждением и запланированной ротацией игроков главным тренером.
«После «Страсбура» он имел небольшое повреждение, он до сих пор играет через боль. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз не играл именно из-за тактики тренера», – сказала Роксана Малиновская.
Малиновский в составе «Марселя» провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.
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