Пять голов. Штутгарт и Айнтрахт определили второго финалиста Кубка Германии
В решающем поединке турнира «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпциг»
В полуфинале Кубка Германии «Айнтрахт» в гостях победил «Штутгарт» со счетом 3:2.
У хозяев на 19-й минуте отличился Тиагу Томаш, в конце матча забил Энцо Мийо. У гостей голами отметились Эван Н'Дика, Даити Камада и Рандаль Коло-Муани.
Защитник «Штутгарта» Борна Соса был удален с поля на 86-й минуте.
В финале «Айнтрахт» сыграет против команды «РБ Лейпциг», которая днем ранее разгромила «Фрайбург» (5:1).
Кубок Германии. 1/2 финала, 3 мая
Штутгарт – Айнтрахт – 2:3
Голы: Тиагу Томаш, 19, Мийо, 83 – Н'Дика, 51, Камада, 55, Коло Муани, 77 (пен)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортдир «Шахтера» – о матче с «Минаем»
Украинец появился на поле в лондонском дерби на 71-й минуте