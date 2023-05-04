Пять голов. Штутгарт и Айнтрахт определили второго финалиста Кубка Германии

В полуфинале Кубка Германии «Айнтрахт» в гостях победил «Штутгарт» со счетом 3:2.

У хозяев на 19-й минуте отличился Тиагу Томаш, в конце матча забил Энцо Мийо. У гостей голами отметились Эван Н'Дика, Даити Камада и Рандаль Коло-Муани.

Защитник «Штутгарта» Борна Соса был удален с поля на 86-й минуте.

В финале «Айнтрахт» сыграет против команды «РБ Лейпциг», которая днем ранее разгромила «Фрайбург» (5:1).

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Кубок Германии. 1/2 финала, 3 мая

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голы: Тиагу Томаш, 19, Мийо, 83 – Н'Дика, 51, Камада, 55, Коло Муани, 77 (пен)