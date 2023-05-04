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Кубок Германии
Штутгарт
03.05.2023 21:45 – FT 2 : 3
Айнтрахт Ф
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Германия
04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 01:05
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Пять голов. Штутгарт и Айнтрахт определили второго финалиста Кубка Германии

В решающем поединке турнира «Айнтрахт» сыграет против «РБ Лейпциг»

04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 01:05
52
0
Пять голов. Штутгарт и Айнтрахт определили второго финалиста Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Германии «Айнтрахт» в гостях победил «Штутгарт» со счетом 3:2.

У хозяев на 19-й минуте отличился Тиагу Томаш, в конце матча забил Энцо Мийо. У гостей голами отметились Эван Н'Дика, Даити Камада и Рандаль Коло-Муани.

Защитник «Штутгарта» Борна Соса был удален с поля на 86-й минуте.

В финале «Айнтрахт» сыграет против команды «РБ Лейпциг», которая днем ранее разгромила «Фрайбург» (5:1).

Кубок Германии. 1/2 финала, 3 мая

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голы: Тиагу Томаш, 19, Мийо, 83 – Н'Дика, 51, Камада, 55, Коло Муани, 77 (пен)

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Кубок Германии по футболу Штутгарт Айнтрахт Франкфурт Борна Соса Эван Н'Дика Даити Камада Рандаль Коло Муани Энцо Мийо Тиагу Томаш удаление с поля
Источник Sport.ua
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