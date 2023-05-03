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  4. РБ Лейпциг отгрузил Фрайбургу 5 мячей в полуфинале Кубка Германии
Кубок Германии
Фрайбург
02.05.2023 21:45 – FT 1 : 5
РБ Лейпциг
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Германия
03 мая 2023, 00:07 | Обновлено 03 мая 2023, 00:22
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РБ Лейпциг отгрузил Фрайбургу 5 мячей в полуфинале Кубка Германии

Второго финалиста турнира 3 мая определят «Штутгарт» и «Айнтрахт»

03 мая 2023, 00:07 | Обновлено 03 мая 2023, 00:22
62
0
РБ Лейпциг отгрузил Фрайбургу 5 мячей в полуфинале Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 мая в полуфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Фрайбург» со счетом 5:1.

У гостей забили Дани Ольмо, Беньямин Хенрикс, Доминик Собослаи (дубль) и Кристофер Нкунку. Три голевых передачи отдал Дани Ольмо.

У хозяев поля отличился Михаэль Грегорич. Гости с 58-й минуты играли в меньшинстве после удаления Йошко Гвардиола. Однако команда Марко Розе легко вышла в финал Кубка Германии.

Второй финалист турнира будет определен 3 мая в матче «Штутгарт» – «Айнтрахт».

Кубок Германии. 1/2 финала, 2 мая

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:5

Голы: Грегорич, 75 – Ольмо, 13, Хенрикс, 14, Собослои, 37, 90+7 (пен), Нкунку, 45

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Кубок Германии по футболу РБ Лейпциг Фрайбург Дани Ольмо Беньямин Хенрикс Доминик Собослаи Кристофер Нкунку Михаэль Грегорич Йошко Гвардиол
Источник Sport.ua
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