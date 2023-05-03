РБ Лейпциг отгрузил Фрайбургу 5 мячей в полуфинале Кубка Германии
Второго финалиста турнира 3 мая определят «Штутгарт» и «Айнтрахт»
Вечером 2 мая в полуфинале Кубка Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Фрайбург» со счетом 5:1.
У гостей забили Дани Ольмо, Беньямин Хенрикс, Доминик Собослаи (дубль) и Кристофер Нкунку. Три голевых передачи отдал Дани Ольмо.
У хозяев поля отличился Михаэль Грегорич. Гости с 58-й минуты играли в меньшинстве после удаления Йошко Гвардиола. Однако команда Марко Розе легко вышла в финал Кубка Германии.
Второй финалист турнира будет определен 3 мая в матче «Штутгарт» – «Айнтрахт».
Кубок Германии. 1/2 финала, 2 мая
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:5
Голы: Грегорич, 75 – Ольмо, 13, Хенрикс, 14, Собослои, 37, 90+7 (пен), Нкунку, 45
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