Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИРТ: «Воздушная тревога сыграла нам в пользу. Игроки отдохнули»​​​​​​​
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 22:57 | Обновлено 03 мая 2023, 23:16
224
0

ВИРТ: «Воздушная тревога сыграла нам в пользу. Игроки отдохнули»​​​​​​​

Главный тренер «Вереса» прокомментировал матч УПЛ против «Зари»

03 мая 2023, 22:57 | Обновлено 03 мая 2023, 23:16
224
0
ВИРТ: «Воздушная тревога сыграла нам в пользу. Игроки отдохнули»​​​​​​​
ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение команды в выездном поединке 24-го тура УПЛ против «Зари» (0:1):

«Сегодня выдалась трудная игра. Я бы разделил ее на три части. Первый – это игра до 19-й минуты. Равная игра. Когда мы понимали, что соперник будет больше владеть мячом, но навязывали борьбу. Удаление сыграло свою роль и повлияло на характер игры.

Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно. Не припомню у Зари много стопроцентных моментов. Снова не доработали на стандарте, пропустили гол.

После этого понимали, что нужно перестраиваться, искать свои шансы в атаке. Воздушная тревога сыграла нам на пользу. Футболисты отдохнули, восстановили силы и в последние 20 минут мы атаковали, прессинговали и создали стопроцентный момент, когда с двух метров Денис Балан пробил в штангу. Если бы забили – удержали бы ничью.

Считаю, мы ни в чем не уступили Заре, которая дома обыгрывает всех. Но результат в пользу соперника.

Вадим Ющишин не будет наказан за удаление. Там вопрос не только к нему, но и Александру Лебеденко. Наш игрок, Геннадий Пасич, был первым на мяче, мог спокойно принимать и атаковать. А Лебеденко ушел в непонятный подкат и выбил мяч на ногу сопернику. Вадим старался выручить, но… Надо было думать, убирать руки, пусть бы обыгрывал – а там уже как будет. Вместо этого мы дали такому сопернику фору в одного игрока».

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Черноморцу не хватает мастерства. Были матчи получше»
Металлист 1925 – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Юрий Вирт пресс-конференция
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Футбол | 03 мая 2023, 21:00 3
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

В матч 24-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Металлист» со счетом 5:0

ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Футбол | 03 мая 2023, 14:25 30
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера

Похоже, мяч полностью пересек линию ворот

Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Футбол | 03.05.2023, 14:48
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Футбол | 03.05.2023, 06:30
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
01.05.2023, 23:59 22
Футбол
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 4
Футбол
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
Оружие и марихуана. Деонтей Уайлдер был арестован в Лос-Анджелесе
02.05.2023, 20:55 8
Бокс
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
02.05.2023, 05:12 4
Теннис
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 15
Футбол
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
02.05.2023, 07:19 1
Война
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
01.05.2023, 23:19 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности