ВИРТ: «Воздушная тревога сыграла нам в пользу. Игроки отдохнули»
Главный тренер «Вереса» прокомментировал матч УПЛ против «Зари»
Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение команды в выездном поединке 24-го тура УПЛ против «Зари» (0:1):
«Сегодня выдалась трудная игра. Я бы разделил ее на три части. Первый – это игра до 19-й минуты. Равная игра. Когда мы понимали, что соперник будет больше владеть мячом, но навязывали борьбу. Удаление сыграло свою роль и повлияло на характер игры.
Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно. Не припомню у Зари много стопроцентных моментов. Снова не доработали на стандарте, пропустили гол.
После этого понимали, что нужно перестраиваться, искать свои шансы в атаке. Воздушная тревога сыграла нам на пользу. Футболисты отдохнули, восстановили силы и в последние 20 минут мы атаковали, прессинговали и создали стопроцентный момент, когда с двух метров Денис Балан пробил в штангу. Если бы забили – удержали бы ничью.
Считаю, мы ни в чем не уступили Заре, которая дома обыгрывает всех. Но результат в пользу соперника.
Вадим Ющишин не будет наказан за удаление. Там вопрос не только к нему, но и Александру Лебеденко. Наш игрок, Геннадий Пасич, был первым на мяче, мог спокойно принимать и атаковать. А Лебеденко ушел в непонятный подкат и выбил мяч на ногу сопернику. Вадим старался выручить, но… Надо было думать, убирать руки, пусть бы обыгрывал – а там уже как будет. Вместо этого мы дали такому сопернику фору в одного игрока».
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