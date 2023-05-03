ВИРТ: «Воздушная тревога сыграла нам в пользу. Игроки отдохнули»​​​​​​​

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение команды в выездном поединке 24-го тура УПЛ против «Зари» (0:1):

«Сегодня выдалась трудная игра. Я бы разделил ее на три части. Первый – это игра до 19-й минуты. Равная игра. Когда мы понимали, что соперник будет больше владеть мячом, но навязывали борьбу. Удаление сыграло свою роль и повлияло на характер игры.

Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно. Не припомню у Зари много стопроцентных моментов. Снова не доработали на стандарте, пропустили гол.

После этого понимали, что нужно перестраиваться, искать свои шансы в атаке. Воздушная тревога сыграла нам на пользу. Футболисты отдохнули, восстановили силы и в последние 20 минут мы атаковали, прессинговали и создали стопроцентный момент, когда с двух метров Денис Балан пробил в штангу. Если бы забили – удержали бы ничью.

Считаю, мы ни в чем не уступили Заре, которая дома обыгрывает всех. Но результат в пользу соперника.

Вадим Ющишин не будет наказан за удаление. Там вопрос не только к нему, но и Александру Лебеденко. Наш игрок, Геннадий Пасич, был первым на мяче, мог спокойно принимать и атаковать. А Лебеденко ушел в непонятный подкат и выбил мяч на ногу сопернику. Вадим старался выручить, но… Надо было думать, убирать руки, пусть бы обыгрывал – а там уже как будет. Вместо этого мы дали такому сопернику фору в одного игрока».