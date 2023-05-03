В четверг, 4 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Петрово на стадионе «Ингулец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало встречи в 13:00.

«Ингулец» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.