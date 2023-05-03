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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 22:30 | Обновлено 03 мая 2023, 22:33
96
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс

В Петрово на стадионе «Ингулец» состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги

03 мая 2023, 22:30 | Обновлено 03 мая 2023, 22:33
96
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
УПЛ

В четверг, 4 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Петрово на стадионе «Ингулец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало встречи в 13:00.

«Ингулец» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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