Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Кривбасс
В Петрово на стадионе «Ингулец» состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги
В четверг, 4 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» и «Кривбасс».
Поединок состоится в Петрово на стадионе «Ингулец» и судить его будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало встречи в 13:00.
«Ингулец» – «Кривбасс». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.
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