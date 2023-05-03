Победа Ювентуса, Специя Коваленко – в зоне вылета
Команда украинца оказалась в опасной зоне
«Специя» в матче чемпионата Италии уступила 2:3 «Аталанте», продлив серию без побед до восьми встреч. Команда Виктора Коваленко с 27-ю пунктами опустилась в зону вылета.
Украинский хавбек провел матч в запасе.
Среди других результатов отметим победу «Ювентуса» над «Лечче» 2:1.
Чемпионат Италии. 33-й тур
Аталанта - Специя 3:2
Голы: де Роон, 32, Дзаппакоста, 48, Муриэль, 54 - Гайси, 18, Боурабия, 64
Ювентус - Лечче 2:1
Голы: Паредес, 15, Влахович, 40 - Сисей, 37 (с пен)
Салернитана - Фиорентина 3:3
Голы: Диа, 10, 59, 81 (с пен) - Гонсалес, 36, Иконе, 71, Бираги, 84
Сампдория - Торино 0:2
Голы: Буонджорно, 31, Пеллегри, 90
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