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Чемпионат Италии
Аталанта
03.05.2023 19:00 – FT 3 : 2
Специя
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Италия
03 мая 2023, 20:59 |
220
0

Победа Ювентуса, Специя Коваленко – в зоне вылета

Команда украинца оказалась в опасной зоне

03 мая 2023, 20:59 |
220
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Победа Ювентуса, Специя Коваленко – в зоне вылета
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила 2:3 «Аталанте», продлив серию без побед до восьми встреч. Команда Виктора Коваленко с 27-ю пунктами опустилась в зону вылета.

Украинский хавбек провел матч в запасе.

Среди других результатов отметим победу «Ювентуса» над «Лечче» 2:1.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Аталанта - Специя 3:2
Голы: де Роон, 32, Дзаппакоста, 48, Муриэль, 54 - Гайси, 18, Боурабия, 64

Ювентус - Лечче 2:1
Голы: Паредес, 15, Влахович, 40 - Сисей, 37 (с пен)

Салернитана - Фиорентина 3:3
Голы: Диа, 10, 59, 81 (с пен) - Гонсалес, 36, Иконе, 71, Бираги, 84

Сампдория - Торино 0:2
Голы: Буонджорно, 31, Пеллегри, 90

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Специя Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Ювентус Лечче Салернитана Аталанта Фиорентина
Источник Sport.ua
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