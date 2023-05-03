Победа Ювентуса, Специя Коваленко – в зоне вылета

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила 2:3 «Аталанте», продлив серию без побед до восьми встреч. Команда Виктора Коваленко с 27-ю пунктами опустилась в зону вылета.

Украинский хавбек провел матч в запасе.

Среди других результатов отметим победу «Ювентуса» над «Лечче» 2:1.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Аталанта - Специя 3:2

Голы: де Роон, 32, Дзаппакоста, 48, Муриэль, 54 - Гайси, 18, Боурабия, 64

Ювентус - Лечче 2:1

Голы: Паредес, 15, Влахович, 40 - Сисей, 37 (с пен)

Салернитана - Фиорентина 3:3

Голы: Диа, 10, 59, 81 (с пен) - Гонсалес, 36, Иконе, 71, Бираги, 84

Сампдория - Торино 0:2

Голы: Буонджорно, 31, Пеллегри, 90