Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы одержали заслуженную победу»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

«Команда хорошо себя проявила. Погба вышел и показал свой класс. Этот сезон был очень тяжелым для него, мы постепенно увеличиваем его игровое время. В любом случае, команда одержала заслуженную победу», - сказал Аллегри.

После 33 туров «Ювентус» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.