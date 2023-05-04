Италия04 мая 2023, 08:38 | Обновлено 04 мая 2023, 08:48
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы одержали заслуженную победу»
Наставник «Ювентуса» – о результате матча с «Лечче»
04 мая 2023, 08:38 | Обновлено 04 мая 2023, 08:48
144
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Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.
«Команда хорошо себя проявила. Погба вышел и показал свой класс. Этот сезон был очень тяжелым для него, мы постепенно увеличиваем его игровое время. В любом случае, команда одержала заслуженную победу», - сказал Аллегри.
После 33 туров «Ювентус» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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