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  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы одержали заслуженную победу»
Италия
04 мая 2023, 08:38 | Обновлено 04 мая 2023, 08:48
144
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы одержали заслуженную победу»

Наставник «Ювентуса» – о результате матча с «Лечче»

04 мая 2023, 08:38 | Обновлено 04 мая 2023, 08:48
144
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Мы одержали заслуженную победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Лечче» (2:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

«Команда хорошо себя проявила. Погба вышел и показал свой класс. Этот сезон был очень тяжелым для него, мы постепенно увеличиваем его игровое время. В любом случае, команда одержала заслуженную победу», - сказал Аллегри.

После 33 туров «Ювентус» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Лечче Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Ювентус
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