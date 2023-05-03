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  4. Владимир ШАРАН: «Мы забили чистый гол»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:45 | Обновлено 03 мая 2023, 16:46
1049
0

Владимир ШАРАН: «Мы забили чистый гол»

Тренер «Миная» – о матче против «Шахтера»

03 мая 2023, 16:45 | Обновлено 03 мая 2023, 16:46
1049
0
Владимир ШАРАН: «Мы забили чистый гол»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал поражение 0:1 от «Шахтера» в 24-м туре УПЛ:

«Мы понимали, против кого играем. Эта команда, я уверен, будет чемпионом, потому что и по игре, и по подбору футболистов это самая сильная команда нашего чемпионата.

Я доволен характером, который показали наши ребята. Они не побоялись играть – насколько могли это делать. И в некоторых моментах выглядели здорово. Особенно в организации защитных действий. Мы вышли играть в три центральных защитника. Разобрали игру «Шахтера», сделали выводы после поражения во Львове, где был футбол в ворота. Довольны, что наконец-то увидели больше зрителей на трибунах. Понимаю, что могут быть применены к нам санкции, но я благодарен президенту за то, что он организовал нам поддержку. Она была нам нужна.

Да и судейские ошибки. Это то, что мы часто видим в УПЛ. Судейские ошибки влияют на результаты. Гол мы забили чистый в конце первого тайма. И еще неизвестно, как бы сложился второй тайм. У нас было бы больше эмоций. Понятно, что и «Шахтер» смог бы прибавить, но могла быть другая игра».

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Владимир Шаран Минай Шахтер - Минай Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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