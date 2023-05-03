Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы должны взять на себя ответственность»

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«В первом тайме мы были довольно пассивны. Мы знаем, что «Арсенал» – опасная команда, которая будет атаковать большим количеством игроков, но мы должны были лучше действовать с мячом.

Во втором тайме мы показали какую-то реакцию, в первом тайме мы были далеки от этого. Всем тяжело, мы не в лучшей ситуации. Реальность – это то, что мы имеем сейчас. Мы должны пройти через это.

Мы все разочарованы. Мы должны взять на себя ответственность, и это единственный способ. Это очень тяжело, мы не ожидали, что будем там, где мы есть, но это случилось. У нас осталось пять игр, мы должны показать позитивную энергию и выиграть эти матчи», - сказал Аспиликуэта.