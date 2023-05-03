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Англия
03 мая 2023, 10:39 | Обновлено 03 мая 2023, 10:53
154
0

Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы должны взять на себя ответственность»

Защитник «Челси» – о шести поражениях подряд

03 мая 2023, 10:39 | Обновлено 03 мая 2023, 10:53
154
0
Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы должны взять на себя ответственность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:3) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

«В первом тайме мы были довольно пассивны. Мы знаем, что «Арсенал» – опасная команда, которая будет атаковать большим количеством игроков, но мы должны были лучше действовать с мячом.

Во втором тайме мы показали какую-то реакцию, в первом тайме мы были далеки от этого. Всем тяжело, мы не в лучшей ситуации. Реальность – это то, что мы имеем сейчас. Мы должны пройти через это.

Мы все разочарованы. Мы должны взять на себя ответственность, и это единственный способ. Это очень тяжело, мы не ожидали, что будем там, где мы есть, но это случилось. У нас осталось пять игр, мы должны показать позитивную энергию и выиграть эти матчи», - сказал Аспиликуэта.

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Сесар Аспиликуэта Челси Арсенал Лондон Арсенал - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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