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Чемпионат Украины
Черноморец
03.05.2023 15:00 - : -
Колос К
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 01:55 | Обновлено 03 мая 2023, 01:56
31
0

Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 24 тура начнется 3 мая в 15:00

03 мая 2023, 01:55 | Обновлено 03 мая 2023, 01:56
31
0
Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить арбитр Роман Блавацкий, который представляет Львов.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Колос».

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Источник Sport.ua
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