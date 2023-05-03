Черноморец – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 24 тура начнется 3 мая в 15:00
В среду, 3 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.
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Игру будет судить арбитр Роман Блавацкий, который представляет Львов.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Колос».
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