В среду, 3 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть одесский «Черноморец» и ковалевский «Колос». Игра пройдет в Одессе на поле стадиона «Черноморец», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить арбитр Роман Блавацкий, который представляет Львов.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» - «Колос».