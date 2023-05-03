Украина. Премьер лига03 мая 2023, 00:44 | Обновлено 03 мая 2023, 00:46
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Шахтер Донецк – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая в 13:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги
03 мая 2023, 00:44 | Обновлено 03 мая 2023, 00:46
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В среду, 4 апреля, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против закарпатского «Миная».
Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом круге «Шахтер» победил со счетом 4:1 на «Арене Львов».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Минай».
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