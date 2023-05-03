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Чемпионат Украины
03 мая 2023, 00:39 | Обновлено 03 мая 2023, 00:46
9
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Минай

В с. Минай состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги

03 мая 2023, 00:39 | Обновлено 03 мая 2023, 00:46
9
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Минай
ФК Минай

В среду, 3 мая, состоится матч 24 тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против закарпатского «Миная».

Поединок пройдет в с. Минай на стадионе «Минай Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом круге «Шахтер» победил со счетом 4:1 на «Арене Львов».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Минай».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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