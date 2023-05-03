Тулуза проиграла Лансу. Победитель Кубка Франции уступил в чемпионате

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» в гостях одержал победу над «Тулузой» (1:0)

Единственный гол на 33-й минуте встречи забил форвард Лои Опенда. 23-летний бельгиец забил уже 18 мячей в текущем сезоне.

В Лиге 1 после 33 туров лидируют: ПСЖ (75 очков), Марсель (70), Ланс (69).

Победитель Кубка Франции «Тулуза» имеет 41 пункт и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Лига 1. 33-й тур

Тулуза – Ланс – 0:1

Гол: Опенда, 33