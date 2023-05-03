Франция03 мая 2023, 00:23 | Обновлено 03 мая 2023, 00:37
33
0
Тулуза проиграла Лансу. Победитель Кубка Франции уступил в чемпионате
Единственный гол на 33-й минуте встречи забил форвард Лои Опенда
03 мая 2023, 00:23 | Обновлено 03 мая 2023, 00:37
33
0
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Ланс» в гостях одержал победу над «Тулузой» (1:0)
Единственный гол на 33-й минуте встречи забил форвард Лои Опенда. 23-летний бельгиец забил уже 18 мячей в текущем сезоне.
В Лиге 1 после 33 туров лидируют: ПСЖ (75 очков), Марсель (70), Ланс (69).
Победитель Кубка Франции «Тулуза» имеет 41 пункт и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Лига 1. 33-й тур
Тулуза – Ланс – 0:1
Гол: Опенда, 33
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
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