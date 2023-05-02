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Англия
02 мая 2023, 23:40 | Обновлено 02 мая 2023, 23:46
1726
7

«Тебе нужно было переходить к нам». Фаны Арсенала «тепло» встретили Мудрика

Михаил появился на поле в матче «Арсенал» – «Челси» на 71-й минуте

02 мая 2023, 23:40 | Обновлено 02 мая 2023, 23:46
1726
7
«Тебе нужно было переходить к нам». Фаны Арсенала «тепло» встретили Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 81-й минуте встречи счет в игре 3:1 в пользу «канониров».

На 71-й минуте игры главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинского вингера Михаила Мудрика на поле. Михаил заменил Рахима Стерлинга.

После того, как Мудрик появился на газоне, фанаты «Арсенала» начали скандировать:

«Тебе нужно было переходить к нам».

Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрика мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Арсенал», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж». Именно к «канонирам» Михаила сватали до последнего.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Kaftan
Та яке. Вони гуділи, коли мудрик був з м’ячом. І світили йому лазером в очі
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+2
Tasha19
Мудрик і хотів в Арсенал.
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0
Remark
Молодцы фаны.
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0
Octopus
Фаны Арсенала понимают, если Мудрик выглядит в Челси нелепо, то совершенно не обязательно, что в Арсенале он бы выглядел так же. 
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-1
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