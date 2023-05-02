«Тебе нужно было переходить к нам». Фаны Арсенала «тепло» встретили Мудрика

Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».

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На 81-й минуте встречи счет в игре 3:1 в пользу «канониров».

На 71-й минуте игры главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинского вингера Михаила Мудрика на поле. Михаил заменил Рахима Стерлинга.

После того, как Мудрик появился на газоне, фанаты «Арсенала» начали скандировать:

«Тебе нужно было переходить к нам».

Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрика мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Арсенал», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж». Именно к «канонирам» Михаила сватали до последнего.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».