«Тебе нужно было переходить к нам». Фаны Арсенала «тепло» встретили Мудрика
Михаил появился на поле в матче «Арсенал» – «Челси» на 71-й минуте
Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».
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На 81-й минуте встречи счет в игре 3:1 в пользу «канониров».
На 71-й минуте игры главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинского вингера Михаила Мудрика на поле. Михаил заменил Рахима Стерлинга.
После того, как Мудрик появился на газоне, фанаты «Арсенала» начали скандировать:
«Тебе нужно было переходить к нам».
Дело в том, что в зимнее трансферное окно Мудрика мог перейти из донецкого «Шахтера» в «Арсенал», однако в итоге перебрался на «Стэмфорд Бридж». Именно к «канонирам» Михаила сватали до последнего.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».
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