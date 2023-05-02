Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».

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На 60-й минуте встречи счет в игре 3:0 в пользу «канониров».

После того, как Габриэл Жезус оформил 3-й мяч в ворота «синих», болельщики «Арсенала» начали скандировать «Супер Фрэнк Лэмпард» .

Именно так фаны «Челси» называют нынешнего наставника своей любимой команды.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».

ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси