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  4. ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
Англия
02 мая 2023, 23:20 |
176
0

ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси

Троллинг или поддержка от болельщиков «канониров»?

02 мая 2023, 23:20 |
176
0
ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 60-й минуте встречи счет в игре 3:0 в пользу «канониров».

После того, как Габриэл Жезус оформил 3-й мяч в ворота «синих», болельщики «Арсенала» начали скандировать «Супер Фрэнк Лэмпард» .

Именно так фаны «Челси» называют нынешнего наставника своей любимой команды.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».

ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси

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Источник Twitter
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