Англия02 мая 2023, 23:20 |
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ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
Троллинг или поддержка от болельщиков «канониров»?
02 мая 2023, 23:20 |
176
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Во вторник, 2 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 60-й минуте встречи счет в игре 3:0 в пользу «канониров».
После того, как Габриэл Жезус оформил 3-й мяч в ворота «синих», болельщики «Арсенала» начали скандировать «Супер Фрэнк Лэмпард» .
Именно так фаны «Челси» называют нынешнего наставника своей любимой команды.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию поединка «Арсенал» – «Челси».
ВИДЕО. Фаны Арсенала скандируют «Супер Фрэнк Лэмпард» при 3:0 с Челси
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