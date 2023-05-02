Украина. Премьер лига02 мая 2023, 21:20 |
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Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая в 13:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги
02 мая 2023, 21:20 |
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В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Металлист». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канал «Football Hub».
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