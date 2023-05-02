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Чемпионат Украины
Днепр-1
03.05.2023 13:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 21:20 |
118
0

Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 мая в 13:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 мая 2023, 21:20 |
118
0
Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Металлист». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канал «Football Hub».

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист
Днепр-1 – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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