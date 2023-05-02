Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Заря
03.05.2023 15:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 21:24 | Обновлено 02 мая 2023, 21:25
148
0

Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 мая в 15:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги

02 мая 2023, 21:24 | Обновлено 02 мая 2023, 21:25
148
0
Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ривненский «Верес». Начало матча на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского (Киев) назначено на 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Верес». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Верес».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист
Днепр-1 – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Теннис | 02 мая 2023, 13:54 7
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил

Элина стартовала с победы на турнире WTA 125 в Сен-Мало

Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков
Футбол | 02 мая 2023, 14:28 21
Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков
Шахтер прибыл на матч с Минаем. Йовичевич взял 26 игроков

Лидер сыграет против одного из аутсайдеров

ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
Футбол | 02.05.2023, 21:23
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Футбол | 02.05.2023, 10:38
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Бокс | 02.05.2023, 16:58
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
Майк Тайсон назвал два боя с участием Усика, которые хочет увидеть
02.05.2023, 09:55 4
Бокс
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
Марк Селби сделал максимальный брейк в финале ЧМ-2023 по снукеру
01.05.2023, 00:40 5
Снукер
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 17
Футбол
Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале
Роналду намерен покинуть Саудовскую Аравию. Ему интересно будущее в Реале
01.05.2023, 15:15 4
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности