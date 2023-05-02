Украина. Премьер лига02 мая 2023, 21:24 | Обновлено 02 мая 2023, 21:25
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Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая в 15:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги
02 мая 2023, 21:24 | Обновлено 02 мая 2023, 21:25
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В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ривненский «Верес». Начало матча на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского (Киев) назначено на 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Верес». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Верес».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.
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