Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги
В среду, 3 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Металлист».
Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 13:00.
«Днепр-1» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.
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