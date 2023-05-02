В среду, 3 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Металлист».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 13:00.

«Днепр-1» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.