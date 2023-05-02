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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 20:48 |
424
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги

02 мая 2023, 20:48 |
424
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист
УПЛ

В среду, 3 мая, пройдет матч 24-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Металлист».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Мукачево Ярослав Козык. Начало встречи в 13:00.

«Днепр-1» – «Металлист». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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