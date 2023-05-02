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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 18:20 |
248
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес

В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги

02 мая 2023, 18:20 |
248
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и ривненский «Верес».

Поединок пройдет в Киеве, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Верес». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Верес».

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Заря – Верес. Текстовая трансляция матча
Заря – Верес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Источник: каналы Setanta были готовы заплатить за права на УПЛ 6 млн евро
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Источник Sport.ua
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