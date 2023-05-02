В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и ривненский «Верес».

Поединок пройдет в Киеве, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало - в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Верес». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Верес».