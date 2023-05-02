Украина. Премьер лига02 мая 2023, 18:20 |
248
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги
02 мая 2023, 18:20 |
248
0
В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют луганская «Заря» и ривненский «Верес».
Поединок пройдет в Киеве, на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Верес». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале Football Hub.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Верес».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2023, 19:51 17
Мирчу прооперировали в Киеве
Футбол | 02 мая 2023, 10:38 9
Марсело Морено является одним из наиболее значимых кредиторов «Крузейро»
Бокс | 01.05.2023, 20:06
Бокс | 02.05.2023, 09:55
Футбол | 02.05.2023, 15:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2023, 16:15 48
01.05.2023, 11:58 9
02.05.2023, 13:54 6
01.05.2023, 12:00 13
02.05.2023, 00:51 4
01.05.2023, 03:42 10
01.05.2023, 18:36 11
30.04.2023, 20:34 7