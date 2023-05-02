Назарий РУСИН: «Герреро знает английский, немного общаемся с ним»

Украинский нападающий «Зари» Назарий Русин рассказал об адаптации 23-летнего панамского форварда Эдуардо Герреро, которого луганский клуб арендовал у израильского «Маккаби» до конца сезона.

– На каком языке вы общаетесь со своим новичком – Герреро?

– Он знает английский язык. Мы немного общаемся с ним, а более доходчиво все ему объясняет наш главный тренер.

– Футболист из Панамы ваше самое сильное приобретение в зимнее межсезонье?

– Кого-то одного я не хочу выделять. У нас много квалифицированных игроков, поэтому все молодцы.

Ранее сообщалось, что «Заре» придется заплатить 500 тысяч евро за выкуп Герреро.