Заре придется заплатить 500 тысяч евро за выкуп Герреро

У луганской «Зари» есть право выкупа 23-летнего панамского нападающего Эдуардо Герреро.

Герреро перебрался в «Зарю» в конце зимы и уже успел забить три гола и сделать четыре ассиста. Его арендное соглашение истекает в конце сезона.

Контракт 23-летнего панамца принадлежит израильскому «Маккаби». Сумма выкупа составляет 500 тысяч евро. Пока неизвестно, будет ли «Заря» выкупать игрока.