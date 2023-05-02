Украина. Премьер лига02 мая 2023, 10:56 | Обновлено 02 мая 2023, 11:11
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Заре придется заплатить 500 тысяч евро за выкуп Герреро
Арендное соглашение панамского форварда истекает в конце сезона
02 мая 2023, 10:56 | Обновлено 02 мая 2023, 11:11
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У луганской «Зари» есть право выкупа 23-летнего панамского нападающего Эдуардо Герреро.
Герреро перебрался в «Зарю» в конце зимы и уже успел забить три гола и сделать четыре ассиста. Его арендное соглашение истекает в конце сезона.
Контракт 23-летнего панамца принадлежит израильскому «Маккаби». Сумма выкупа составляет 500 тысяч евро. Пока неизвестно, будет ли «Заря» выкупать игрока.
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