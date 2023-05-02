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02 мая 2023, 04:50 |
48
0

Луис КОРТЕС: «Мы попробуем организовать матч Кривбасс – Барселона»

Главный тренер женской сборной Украины пообщался с девушкой-игроком «Кривбасса»

02 мая 2023, 04:50 |
48
0
Луис КОРТЕС: «Мы попробуем организовать матч Кривбасс – Барселона»
УАФ. Луис Кортес

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Луис Кортес пообщался с девушкой-игроком криворожского «Кривбасса» Катериной Никитиной:

– По вашему мнению, что нужно, чтобы в будущем достичь такого уровня в женском футболе, как испанская «Барселона»?

- Ну… Знаете, быть как ФК «Барселона» – это не так просто, потому что это большой клуб с большой историей. Клубу уже 124 года. А ваша команда и ваш клуб еще очень молоды. Но, я повторюсь, вы усердно работаете. Одна вещь, возможно, на которой я бы рекомендовал вам сфокусироваться в ближайшее время – это создать референсы. Нам необходимо иметь хорошую справку о молодых игроках в Украине.

Потому что в Испании сейчас много девушек, которые хотели бы быть такими как Алексия Путельяс и Айтана Бонмати. Поэтому, возможно, мы должны поискать в Украине таких образцовых игроков, к которым хотелось бы следовать. Таких как Коча (Ирина Кочнева) или других девушек из основной команды.

– 24 февраля прошлого года вы были в Украине и застали полномасштабное вторжение рашистов в Украину. Затем вы многим девушкам помогали найти клубы. Расскажите, где вас застала война и как вы помогали девушкам.

– Это очень тяжело, возвращаться в 24 февраля, когда россия напала на Украину. Хочу лучше вспомнить, что за два дня до этого мы были в Турции и выиграли Кубок Турции со сборной Украины. Это был первый трофей в истории украинского женского футбола. Мы были счастливы и праздновали это событие. Я помню, как все пели в автобусе. На следующий день мы вернулись в Киев, чтобы завершить собрание.

В четверг рано утром мне позвонил по телефону Хорди, тренер по физподготовке, и сказал, что началась война. Я ему ответил: «Что ты такое говоришь? Сейчас 5:30 утра». Говорю: «Давай встретимся в холле и все обсудим, потому что я ничего не понимаю». И потом я открыл окно и услышал сирену. Было трудно что-нибудь понять, потому что в Испании нас не учили, что такое сирена и как она звучит. Никто не учил раньше как бежать и прятаться от войны. Поэтому это был трудный момент.

Но я всегда говорил и буду говорить огромное спасибо УАФ и футболу. С их помощью мы смогли уехать из Украины. Сначала мы ехали на автомобиле и приехали во Львов. Это была бешеная ситуация, потому что на дорогах и трассах был настоящий коллапс. Некоторые люди даже шли пешком по дороге, пытаясь покинуть Киев. И дорога от Киева до Львова занимала 20-22 часа. В то время как в обычное время это примерно 5 часов, поэтому это было трудно. Во Львове мы смогли сесть на поезд и доехать до Польши.

Но это путешествие также было тяжелым и печальным, потому что мы видели много девушек, женщин, мальчиков, не мужчин, потому что большинство мужчин провели своих женщин и детей и остались в Украине. Благодаря футболу мы смогли покинуть Украину и как только прибыли в Испанию, сразу начали помогать украинцам. Мы организовали сбор продуктов и медикаментов и отправляли целыми грузовиками в Ужгород, чтобы дальше смогли распределить по городам.

А также помогали игрокам найти ближайшие клубы, чтобы они не теряли свою работу. Потому что для профессиональных футболистов – это их работа и деньги. И мы помогали им уехать из Украины и найти ближайшие клубы, чтобы играть по полной и в течение нескольких месяцев до лета они могли работать, зарабатывать деньги, играть в футбол и помогать своим семьям.

– Сейчас восстановился чемпионат Украины, и знаю, что вы за ним следите. Трех игроков из «Кривбасса» вы уже пригласили в национальную сборную и, учитывая, что у нас молодая команда, есть ли шанс у других девушек попасть в сборную?

– Да, я считаю, что это было хорошее решение – восстановить чемпионаты в Украине, ведь это дает возможность многим игрокам вернуться в свою страну и продолжать играть в футбол, хотя, конечно, и не в лучших условиях. Но это сейчас все, что у нас есть в Украине и мы должны приспосабливаться: продолжать жить и бороться. И показывать всему миру, что мы сильная страна, вы сильные люди, потому что продолжаете жить и играть в футбол, невзирая на ситуацию.

Для клубов, таких, как «Кривбасс», в которых большинство игроков из Украины, была также хорошая возможность улучшить свой уровень, а также пригласить новых игроков. Потому что, например, один из сильных клубов, таких как «Жилстрой-1», остановил свою деятельность и они не играют в этой лиге. Поэтому это хорошая возможность для «Кривбасса» и других пригласить новых хороших футболисток. И, я считаю, что «Кривбасс» делает хорошую работу, особенно с молодыми игроками.

Потому что у нас есть у сборных трех футболисток с U-18, а также некоторых из U-19 и U-17 из «Кривбасса». Вы должны продолжать работать в том же направлении над условиями для игроков, а именно где они тренируются, на чьем ездят и так далее. Это не только о зарплате. Я считаю, что вы делаете хорошую работу, и в будущем вы будете топ-командой. Да вы и сейчас топ-команда в Украине, и будете такой и дальше.

– Вопрос от нашего вице-президента Артема Гагарин: – Ола, Луис! У меня даже не вопрос, у меня предложение. Когда-то в новогоднем выпуске проекта Футболистка я загадал желание, чтобы в 2023 году ЖФК «Кривбасс» сыграл товарищескую игру с одной из европейских женских командых. Я всегда считал, что историю пишут мечтатели. И вот почему бы не помечтать? Почему бы это не мог быть матч «Кривбасс» – «Барселона»? Если вы согласитесь стать амбассадором этой игры, то у нас все получится.

Я на 100% уверен, что несколько телефончиков у вас осталось. Поэтому я приглашаю вас еще раз стать амбассадором, и вместе с нами показать и рассказать всей Европе о нашем женском футболе, о нашем женском футболе во время войны, о наших девушках, наших смелых девушках: и тех, кто играет в футбол, и тех, что нас защищают, защищают нашу свободу, нашу свободу, наше будущее. Присоединяйтесь, Луис, становитесь амбассадором! Я жду ответа.

– Вы хотите организовать матч между «Барселоной» и «Кривбассом»? Я знаю Артема. Мы познакомились на 30-летии УАФ. Знаю, что он делает очень много в «Кривбассе», тратит очень много времени и усилий для улучшения женского футбола в «Кривбассе». Организовать игру против «Барсы» нелегко. Но почему бы и нет? Мы можем попробовать.

Я могу поговорить с некоторыми людьми, и мы можем организовать матч. Но я думаю, это должно быть в Испании, не в Украине сейчас. Мы можем организовать это в Испании. Или еще где-нибудь. Я могу спросить почему нет. Но это только мечта. Иногда мечты воплощаются в жизнь. Если мечтать очень сильно. Запрос теперь с моей стороны. Вы играете чемпионат, завершаете на второй позиции, попадаете в Лигу чемпионов, побеждаете во всех последующих этапах и в финале играете против «Барсы»! Почему нет!? Это хороший вариант! Это моя мечта!

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Кривбасс Кривой Рог Луис Кортес женская сборная Украины по футболу Лига чемпионов по футболу среди женщин Барселона
Источник ФК Кривбасс
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