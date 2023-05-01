В понедельник, 1 мая, состоялся матч 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между клубами ЛНЗ и «Полесье». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Житомира.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4-й тур

ЛНЗ – Полесье – 1:2

Голы: Муравский, 54 – Будковский, 37, Грицук, 64 (пен.)