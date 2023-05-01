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  4. ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
Чемпионат Украины
ЛНЗ
01.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 мая 2023, 18:56 | Обновлено 01 мая 2023, 18:59
758
1

ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги

01 мая 2023, 18:56 | Обновлено 01 мая 2023, 18:59
758
1
ЛНЗ – Полесье – 1:2. Арбитр не дал доиграть атаку хозяевам на 90+6. Видео
ФК Полесье. Филипп Будковский

В понедельник, 1 мая, состоялся матч 4-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между клубами ЛНЗ и «Полесье». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Житомира.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4-й тур

ЛНЗ – Полесье – 1:2

Голы: Муравский, 54 – Будковский, 37, Грицук, 64 (пен.)

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Василий Грицук (Полесье).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Муравский (ЛНЗ).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
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Источник Sport.ua
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SandroKing
От греха подальше, как говорится. Вот говорят что нельзя расстреливать в демократическом обществе. Ну скажите тогда что с ними делать? Это же не только здесь так. В судах приблизительно также судят, и не только там, так везде куда не суйся.
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