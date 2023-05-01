Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
ЛНЗ
01.05.2023 13:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
01 мая 2023, 03:21 | Обновлено 01 мая 2023, 03:32
24
0

ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 1 мая в 13:00 по Киеву

01 мая 2023, 03:21 | Обновлено 01 мая 2023, 03:32
24
0
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ Украины

В понедельник, 1 мая, будет сыгран поединок 4-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины между командами ЛНЗ Черкассы и «Полесье» Житомир.

В турнирной таблице решающего этапа сезона ЛНЗ занимает 4-е место, имея 15 очков после 9 матчей. У «Полесья» вторая позиция и 19 пунктов.

Лидирует «Оболонь» из Киева, у которой 21 очко после 10 игр.

Напомним, две лучшие команды Чемпионской группы станут обладателями путевок в украинскую Премьер-лигу, где заменят двух неудачников сезона-2022/2023. Обладатели третьего и четвертого места сыграют затем в плей-офф с 13-й и 14-й командами УПЛ.

По теме:
Источник: в Александрии было собрание, увольнять Ротаня не планируют
Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание
Первая лига. Нива упустила перемогу над Металлургом, ничья Буковины
смотреть онлайн Первая лига Украины ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
Другие виды | 30 апреля 2023, 20:34 7
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро
Разница голов недостаточная. Украина победила Румынию, но не вышла на Евро

Смена тренера встряхнула команду, но этого не хватило

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Футбол | 30 апреля 2023, 19:43 3
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «На месте Лунина я бы оставался в Реале»

Экс-тренер «Днепра» – о будущем украинского голкипера

КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Бокс | 30.04.2023, 12:12
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
КРАСЮК: «Неважно, что говорит и делает Ломаченко. Он все равно украинец»
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Футбол | 30.04.2023, 09:36
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Экс-центрбек Динамо отказался от возможности играть за сборную Германии
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Футбол | 01.05.2023, 03:00
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Известна причина отсутствия Малиновского в составе Марселя в игре с Осером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
Фантастический триллер! Тоттенхэм отыграл 3 мяча, Ливерпуль вырвал победу
30.04.2023, 20:30 17
Футбол
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
Среди лидеров все стабильно. Таблица УПЛ после матчей 23-го тура
29.04.2023, 17:17 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
ЧМ по хоккею. Украина U-18 завершила турнир поражением в овертайме
29.04.2023, 16:07 2
Хоккей
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
Удачный почин СаШо, волевая победа Шахтера, успехи Зари и Днепра-1
30.04.2023, 10:57 4
Футбол
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военными в Лондоне
ФОТО. Зинченко и Мудрик встретились с украинскими военными в Лондоне
29.04.2023, 00:11 6
Футбол
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
ВИДЕО. Почему Свитолина больше не побеждает? «Ответ» лежит у Зеленского
29.04.2023, 18:33 3
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
ЧМ по хоккею U-18. Япония – Украина. Задача – жить
29.04.2023, 10:07
Хоккей
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
Андрей ПАВЕЛКО: «Болельщики будут довольны новым тренером сборной Украины»
29.04.2023, 11:15 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности