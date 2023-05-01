В понедельник, 1 мая, будет сыгран поединок 4-го тура в Чемпионской группе Первой лиги чемпионата Украины между командами ЛНЗ Черкассы и «Полесье» Житомир.

В турнирной таблице решающего этапа сезона ЛНЗ занимает 4-е место, имея 15 очков после 9 матчей. У «Полесья» вторая позиция и 19 пунктов.

Лидирует «Оболонь» из Киева, у которой 21 очко после 10 игр.

Напомним, две лучшие команды Чемпионской группы станут обладателями путевок в украинскую Премьер-лигу, где заменят двух неудачников сезона-2022/2023. Обладатели третьего и четвертого места сыграют затем в плей-офф с 13-й и 14-й командами УПЛ.