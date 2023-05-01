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ЛНЗ
01.05.2023 13:00 – 90+ 1 : 2
Полесье
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Украина. Первая лига
01 мая 2023, 14:58 |
453
0

Первая лига. Полесье выиграло благодаря пенальти и вернуло лидерство

Команда снова стала лидером чемпионской группы

01 мая 2023, 14:58 |
453
0
Первая лига. Полесье выиграло благодаря пенальти и вернуло лидерство
ФК Полесье

«Полесье» в матче чемпионской группы Первой лиги на выезде сумело обыграть ЛНЗ со счетом 2:1 благодаря пенальти, который был назначен во втором тайме.

Житомирская команда набирает 22 очка и на один пункт опережает «Оболонь». Киевляне ранее уступили «Карпатам» и потеряли лидерство.

ЛНЗ с 15 очками остается 4-м.

Первая лига. Чемпионская группа, 4-й тур

ЛНЗ - Полесье 1:2
Голы: Муравский, 54 - Будковский, 37, Грицук, 64 (с пен)

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Источник Sport.ua
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