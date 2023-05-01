Украина. Первая лига01 мая 2023, 14:58 |
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Первая лига. Полесье выиграло благодаря пенальти и вернуло лидерство
Команда снова стала лидером чемпионской группы
01 мая 2023, 14:58 |
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«Полесье» в матче чемпионской группы Первой лиги на выезде сумело обыграть ЛНЗ со счетом 2:1 благодаря пенальти, который был назначен во втором тайме.
Житомирская команда набирает 22 очка и на один пункт опережает «Оболонь». Киевляне ранее уступили «Карпатам» и потеряли лидерство.
ЛНЗ с 15 очками остается 4-м.
Первая лига. Чемпионская группа, 4-й тур
ЛНЗ - Полесье 1:2
Голы: Муравский, 54 - Будковский, 37, Грицук, 64 (с пен)
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