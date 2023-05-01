Первая лига. Полесье выиграло благодаря пенальти и вернуло лидерство

«Полесье» в матче чемпионской группы Первой лиги на выезде сумело обыграть ЛНЗ со счетом 2:1 благодаря пенальти, который был назначен во втором тайме.

Житомирская команда набирает 22 очка и на один пункт опережает «Оболонь». Киевляне ранее уступили «Карпатам» и потеряли лидерство.

ЛНЗ с 15 очками остается 4-м.

Первая лига. Чемпионская группа, 4-й тур

ЛНЗ - Полесье 1:2

Голы: Муравский, 54 - Будковский, 37, Грицук, 64 (с пен)