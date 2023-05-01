КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»

Первая ракетка рф Дарья Касаткина поддержала решение организаторов Уимблдона компенсировать все расходы украинских игроков во время травяного сезона, а также прокомментировала то, что Леся Цуренко на стала жать ей руку после матча третьего круга в Мадриде.

«Большинство [украинских] игроков не могут вернуться на свои тренировочные базы, они не могут вернуться домой, поэтому я думаю, что правильно дать им возможность тренироваться в Лондоне. Они не могут вернуться домой, им приходится постоянно быть в разъездах и постоянно платить за проживание, поэтому я думаю, что в этом есть большой смысл».

«Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки. Я была на самом деле рада, что она махнула мне в ответ [когда покидала корт]», – сказала Касаткина.