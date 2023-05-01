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  4. КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
WTA
01 мая 2023, 08:59 |
1796
3

КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»

Дарья понимает и принимает это решение

01 мая 2023, 08:59 |
1796
3
КАСАТКИНА: «У игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Дарья Касаткина

Первая ракетка рф Дарья Касаткина поддержала решение организаторов Уимблдона компенсировать все расходы украинских игроков во время травяного сезона, а также прокомментировала то, что Леся Цуренко на стала жать ей руку после матча третьего круга в Мадриде.

«Большинство [украинских] игроков не могут вернуться на свои тренировочные базы, они не могут вернуться домой, поэтому я думаю, что правильно дать им возможность тренироваться в Лондоне. Они не могут вернуться домой, им приходится постоянно быть в разъездах и постоянно платить за проживание, поэтому я думаю, что в этом есть большой смысл».

«Самое печальное, что война все еще продолжается, поэтому, конечно, у игроков из Украины есть много причин не пожимать нам руки. Я была на самом деле рада, что она махнула мне в ответ [когда покидала корт]», – сказала Касаткина.

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Леся Цуренко – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Леся Цуренко Дарья Касаткина Уимблдон-2023
Источник BBC
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Комментарии 3
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Andr88
Трудно объяснить как такое может быть что представители террористов которые бомбят мирных людей участвуют в соревнованиях .Такое просто в голову не укладывается 
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+3
Andr88
Как может быть такое что официально признано террористическим государством а президент находится под следствием и ордером за Киднеппинг детей и будет предъявлено ещё 4 обвинения в преступлениях и спокойно выступают спортсмены .Касаткиной за то что ни разу не обвинила путина в убийстве мирных жителей в зад вставить ракетку и отправить к зэкам Пригожина на собеседование 
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0
Иван Гончар
Будем честными! На пудлеке и для хэйпа руки не жмем, а в раздевалке целуемся и поздравляем друг друга! А между турнирами ведем переписку и всречаемся на нейтралке!
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-1
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