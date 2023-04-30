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  4. Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде
WTA
30 апреля 2023, 13:36 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:42
951
11

Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде

Леся в третий раз подряд уступила Дарье Касаткиной

30 апреля 2023, 13:36 | Обновлено 30 апреля 2023, 13:42
951
11
Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В третьем раунде украинка в двух партиях проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной (№8 WTA).

Мадрид. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина – 4:6, 2:6

Это был пятый матч между этими теннисистками, Цуренко уступила в третий раз.

Цуренко провела 40-й матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга, проиграв 32-й такой матч (один раз снялась до начала встречи). После фантастической победы в Брисбене-2018 над Наоми Осакой побед над теннисистками из топ-10 у Леси больше не было.

В следующем раунде Касаткина сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.

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WTA Мадрид Леся Цуренко Дарья Касаткина
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Serhiy (Миколаїв)
Касаткіна то геть інше, то не сабалєко.
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+3
Александр Науменко
Ви подивіться як налаштовується на кожну свою подачу, хоч це і не найсильніший елемент в її грі, Іга. Як на останню в житті. А зараз порівняйте як подають всі наші дівчата.
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+3
alekos59
Кудерметка хачанов карацев мишебраття адиннарот. 
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+1
Умник
Жіночий теніс пішов в тартарари.
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+1
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KirTheKing
цуренко отрицательно выиграла у короля грунта касатончика..!!
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0
Александр Ад
З потужністю зрозуміло,но сьогодні ще і влучності не було.І всеж вона на даний час краща серед українок.Маемо те що маемо.сумно
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0
Павло Бубенко
Після цього, бездарно та безвольно програного рашистці матчу, в мене склалося враження, що він бів програний Цуренко ще задовго до його початку!
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-2
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Обсервер Влад
Браво Цуренко! Бах аплодує стоячи - він виявився правим: якщо українці не проти змагатися з терористами у тенісі, значить і в інших видах спорту та відповідно і на Олімпіаду також потрібно повертати усіх терористів та їх посібників(інакше будуть подвійні стандарти).
Ось усе і стало на свої місця - подякуємо нашим тенісисточкам за вирішення цієї проблеми
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-5
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