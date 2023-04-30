Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.

В третьем раунде украинка в двух партиях проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной (№8 WTA).

Мадрид. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина – 4:6, 2:6

Это был пятый матч между этими теннисистками, Цуренко уступила в третий раз.

Цуренко провела 40-й матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга, проиграв 32-й такой матч (один раз снялась до начала встречи). После фантастической победы в Брисбене-2018 над Наоми Осакой побед над теннисистками из топ-10 у Леси больше не было.

В следующем раунде Касаткина сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.