Цуренко проиграла восьмой сеяной на большом турнире в Мадриде
Леся в третий раз подряд уступила Дарье Касаткиной
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде.
В третьем раунде украинка в двух партиях проиграла восьмой сеяной Дарье Касаткиной (№8 WTA).
Мадрид. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Дарья Касаткина – 4:6, 2:6
Это был пятый матч между этими теннисистками, Цуренко уступила в третий раз.
Цуренко провела 40-й матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга, проиграв 32-й такой матч (один раз снялась до начала встречи). После фантастической победы в Брисбене-2018 над Наоми Осакой побед над теннисистками из топ-10 у Леси больше не было.
В следующем раунде Касаткина сразится против Вероники Кудерметовой или Анастасии Потаповой.
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