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Чемпионат Италии
Наполи
30.04.2023 16:00 – FT 1 : 1
Салернитана
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Италия
01 мая 2023, 04:03 | Обновлено 01 мая 2023, 04:11
29
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие»

Наставник «Наполи» – об игре команды с «Салернитаной»

01 мая 2023, 04:03 | Обновлено 01 мая 2023, 04:11
29
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал оценку ничьей с «Салернитаной» (1:1) в поединке 32-го тура Серии А. Оставшись без победы, неаполитанцы лишились возможность досрочно стать чемпионами Италии.

«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют.

«Салернитана» организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны. Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка», – заявил Спаллетти.

«Наполи» в таблице чемпионата Италии занимает 1 место с 79 очками. На втором месте «Лацио», у которого 61 пункт. Команды провели по 32 матча из 38-ми.

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Лучано Спаллетти Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Салернитана
Источник La Gazzetta dello Sport
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