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30 апреля 2023, 18:04 |
1217
0

Праздник откладывается. Наполи не сумел обыграть Салернитану

Команда Спаллетти не сумела досрочно завоевать чемпионство

30 апреля 2023, 18:04 |
1217
0
Праздник откладывается. Наполи не сумел обыграть Салернитану
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Лацио» от «Интера» давало «Наполи» шанс досрочно завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Для этого необходимо было дома обыграть «Салернитану». Однако команда Лучано Спаллетти упустила победу – ничья 1:1. Празднование чемпионства откладывается как минимум до среды.

Параллельно «Кремонезе» сыграл вничью с «Вероной», а «Сассуоло» в меньшинстве благодаря дублю Доменико Берарди вырвал волевую победу над «Эмполи».

Серия А. 32-й тур

«Наполи» – «Салернитана» – 1:1
Голы: Оливейра 62 – Диа 84

«Кремонезе» – «Верона» – 1:1
Голы: Окереке 9 – Верди 75
Удаление: Квальята 62 (Кремонезе)

«Сассуоло» – «Эмполи» – 2:1
Голы: Берарди 83, 90+6 – Камбьяги 11
Удаление: Пинамонти 74 (Сассуоло)

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Наполи Салернитана Верона Кремонезе Сассуоло Эмполи Серия A
Источник Sport.ua
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