Праздник откладывается. Наполи не сумел обыграть Салернитану
Команда Спаллетти не сумела досрочно завоевать чемпионство
Поражение «Лацио» от «Интера» давало «Наполи» шанс досрочно завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Для этого необходимо было дома обыграть «Салернитану». Однако команда Лучано Спаллетти упустила победу – ничья 1:1. Празднование чемпионства откладывается как минимум до среды.
Параллельно «Кремонезе» сыграл вничью с «Вероной», а «Сассуоло» в меньшинстве благодаря дублю Доменико Берарди вырвал волевую победу над «Эмполи».
Серия А. 32-й тур
«Наполи» – «Салернитана» – 1:1
Голы: Оливейра 62 – Диа 84
«Кремонезе» – «Верона» – 1:1
Голы: Окереке 9 – Верди 75
Удаление: Квальята 62 (Кремонезе)
«Сассуоло» – «Эмполи» – 2:1
Голы: Берарди 83, 90+6 – Камбьяги 11
Удаление: Пинамонти 74 (Сассуоло)
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