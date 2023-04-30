Праздник откладывается. Наполи не сумел обыграть Салернитану

Поражение «Лацио» от «Интера» давало «Наполи» шанс досрочно завоевать чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Для этого необходимо было дома обыграть «Салернитану». Однако команда Лучано Спаллетти упустила победу – ничья 1:1. Празднование чемпионства откладывается как минимум до среды.

Параллельно «Кремонезе» сыграл вничью с «Вероной», а «Сассуоло» в меньшинстве благодаря дублю Доменико Берарди вырвал волевую победу над «Эмполи».

Серия А. 32-й тур

«Наполи» – «Салернитана» – 1:1

Голы: Оливейра 62 – Диа 84

«Кремонезе» – «Верона» – 1:1

Голы: Окереке 9 – Верди 75

Удаление: Квальята 62 (Кремонезе)

«Сассуоло» – «Эмполи» – 2:1

Голы: Берарди 83, 90+6 – Камбьяги 11

Удаление: Пинамонти 74 (Сассуоло)