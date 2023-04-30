Интер Милан

Воскресный игровой день в Серии А стартовал с матча на «Джузеппе Меацца», где «Интер» принимал «Лацио». Хозяева пропустили в первом тайме, но смяли соперника в последней 15-минутке матча. Дубль на счету Лаутаро Мартинеса, еще один гол ценой травмы забил Робин Госенс.

Благодаря этой победе «Интер» набрал 57 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице, обойдя по дополнительным показателям «Милан» и «Рому», которые вчера сыграли вничью 1:1.

«Лацио» остается вторым с 61 баллом в активе. Лидер, «Наполи», сегодня играет с «Салернитаной», и в случае победы досрочно оформит чемпионство.

Серия А. 32-й тур

«Интер» – «Лацио» – 3:1

Голы: Мартинес 78, 90, Госенс 83 – Фелипе Андерсон 30