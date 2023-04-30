Германия30 апреля 2023, 18:47 |
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Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры
Голы забивали Гнабри и Коман
30 апреля 2023, 18:47 |
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«Бавария» в матче 30-го тура Бундеслиги дома обыграла «Герту» со счетом 2:0. Голы на счету Сержа Гнабри и Кингсли Комана.
Поскольку в пятницу «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Бохумом», команда Томаса Тухеля сумела вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии.
Бундеслига. 30-й тур
«Бавария» – «Герта» – 2:0
Голы: Гнабри 69, Коман 79
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