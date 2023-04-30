Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры

«Бавария» в матче 30-го тура Бундеслиги дома обыграла «Герту» со счетом 2:0. Голы на счету Сержа Гнабри и Кингсли Комана.

Поскольку в пятницу «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Бохумом», команда Томаса Тухеля сумела вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии.

Бундеслига. 30-й тур

«Бавария» – «Герта» – 2:0

Голы: Гнабри 69, Коман 79