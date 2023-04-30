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Бавария
30.04.2023 16:30 – FT 2 : 0
Герта
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Германия
30 апреля 2023, 18:47 |
217
0

Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры

Голы забивали Гнабри и Коман

30 апреля 2023, 18:47 |
217
0
Бундеслига. Бавария обыграла Герту и снова вышла в лидеры
ФК Бавария

«Бавария» в матче 30-го тура Бундеслиги дома обыграла «Герту» со счетом 2:0. Голы на счету Сержа Гнабри и Кингсли Комана.

Поскольку в пятницу «Боруссия» Дортмунд потеряла очки в матче с «Бохумом», команда Томаса Тухеля сумела вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии.

Бундеслига. 30-й тур

«Бавария» – «Герта» – 2:0
Голы: Гнабри 69, Коман 79

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Бундеслига Бавария Герта
Источник Sport.ua
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