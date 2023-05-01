В воскресенье, 30 апреля, в 30-м туре чемпионата Германии отношения выяснили «Бавария» и «Герта».

Со счетом 2:0 в матче победили мюнхенцы. На 69-й минуте их вывел вперед Гнабри, а через 10 минут гол в исполнении Комана преимущество «Баварии» укрепил.