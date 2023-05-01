Германия01 мая 2023, 05:06 |
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Бавария – Герта – 2:0. На все про все – 10 минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Бундеслиги
01 мая 2023, 05:06 |
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В воскресенье, 30 апреля, в 30-м туре чемпионата Германии отношения выяснили «Бавария» и «Герта».
Со счетом 2:0 в матче победили мюнхенцы. На 69-й минуте их вывел вперед Гнабри, а через 10 минут гол в исполнении Комана преимущество «Баварии» укрепил.
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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