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Чемпионат Германии
Бавария
30.04.2023 16:30 – FT 2 : 0
Герта
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Германия
01 мая 2023, 05:06 |
47
0

Бавария – Герта – 2:0. На все про все – 10 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка Бундеслиги

01 мая 2023, 05:06 |
47
0
Бавария – Герта – 2:0. На все про все – 10 минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 30 апреля, в 30-м туре чемпионата Германии отношения выяснили «Бавария» и «Герта».

Со счетом 2:0 в матче победили мюнхенцы. На 69-й минуте их вывел вперед Гнабри, а через 10 минут гол в исполнении Комана преимущество «Баварии» укрепил.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
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Бавария Герта чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Серж Гнабри Кингсли Коман
Источник Sport.ua
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