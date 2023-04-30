Судья, который ошибся в матче Боруссии: «Чувствую себя паршиво»

Судья Саша Штегеманн, который работал на матче 30 тура чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия Д» (1:1) признался, что грубо ошибся в конце встречи, не назначив пенальти в ворота хозяев.

– Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.

– А вы могли сами подойти к монитору?

– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы посмотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать верные решения, правильно оценивать эпизоды. Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Ночью я очень мало спал, мне неприятно, – сказал Штегеманн.

Отметим, что «Бавария» в воскресенье может воспользоваться осечкой «Боруссии Д» и возглавить турнирную таблицу, если обыграет «Герту».