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  4. Судья, который ошибся в матче Боруссии: «Чувствую себя паршиво»
Германия
30 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:57
570
1

Судья, который ошибся в матче Боруссии: «Чувствую себя паршиво»

Саша Штегеманн признался, что не увидел эпизод полностью, из-за чего принял неправильное решение

30 апреля 2023, 12:50 | Обновлено 30 апреля 2023, 12:57
570
1
Судья, который ошибся в матче Боруссии: «Чувствую себя паршиво»
Getty Images/Global Images Ukraine

Судья Саша Штегеманн, который работал на матче 30 тура чемпионата Германии «Бохум» – «Боруссия Д» (1:1) признался, что грубо ошибся в конце встречи, не назначив пенальти в ворота хозяев.

– Я пересмотрел эпизод. Момент с Адейеми – это пенальти в пользу «Боруссии». Я не увидел этот эпизод полностью, находясь на поле. Защитник двигался на высокой скорости, и я был уверен, что Адейеми первым поставил ногу. Конечно, видеоассистент пересматривал эпизод, он дал ему оценку. Он посчитал, что я не допустил явную ошибку, поэтому рекомендации самостоятельно изучить повтор я не получил.

– А вы могли сами подойти к монитору?
– Да, если бы сомневался в решении. Но на поле я не сомневался. Оглядываясь назад, могу сказать: я был бы счастлив, если бы посмотрел повтор. Конечно, я хочу всегда принимать верные решения, правильно оценивать эпизоды. Я очень раздражен, чувствую себя паршиво. Ночью я очень мало спал, мне неприятно, – сказал Штегеманн.

Отметим, что «Бавария» в воскресенье может воспользоваться осечкой «Боруссии Д» и возглавить турнирную таблицу, если обыграет «Герту».

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Бохум Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу Саша Штегеманн
Источник Sport Bild
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Комментарии 1
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Andr88
Судьи сами сознаются в ошибках .Помню.матч на Донбасс арене когда судьи Днепр убивали 2 пенальти и удаление а крот кучер поймал мяч в руки судья даже внимание не обратил .Судьи рыговские ни разу в своей жизни не раскаялись 
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